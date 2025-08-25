Hohe Zinsen lasten auf dem Immobilienmarkt, weil sie die Finanzierung der eigenen vier Wände verteuern. Die Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell haben den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet. Er liegt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Powell öffnete allerdings jüngst in einer an den Finanzmärkten viel beachteten Rede die Tür für eine Senkung im September.