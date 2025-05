Foxconn steigerte den Gewinn um 91 Prozent auf 42,12 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 1,24 Milliarden Euro), wie er am Mittwoch mitteilte. Der Konzern übertraf damit die Erwartungen des Marktes. Foxconn hatte Anfang April einen Rekordumsatz von 1,64 Billionen Taiwan-Dollar ausgewiesen – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragsfertiger, der unter anderem für den KI-Chip-Hersteller Nvidia sowie Apple produziert, zeigte sich jedoch für das Gesamtjahr auch wegen der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump weniger optimistisch. Für 2025 erwarte Foxconn nun ein signifikantes Wachstum, zuvor hatte der Konzern noch ein starkes Wachstum in Aussicht gestellt.