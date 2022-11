Dank des zusätzlichen Geschäfts mit den angepassten Corona-Auffrischungsimpfungen, die Pfizer zusammen mit dem deutschen Biotechunternehmen BioNTech entwickelt, erwartet der Konzern in diesem Jahr nun einen Covid-19-Impfstoffumsatz von 34 Milliarden Dollar - zwei Milliarden mehr als bislang. Die Umsatzprognose für das Corona-Medikament Paxlovid von 22 Millionen Dollar bekräftigte Pfizer dagegen. "Unsere Covid-19-Franchises werden auf absehbare Zeit Umsatzerlöse in Milliardenhöhe generieren", zeigte sich Vorstandschef Albert Bourla am Dienstag optimistisch.