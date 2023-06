Als Investitionsstandort verliert die zweitgrösste Volkswirtschaft an Attraktivität, wie am Mittwoch aus einer Umfrage der Europäischen Handelskammer in China hervorging. Angesichts wachsender Risiken und eines unberechenbaren Umfeldes sagte eine Rekordzahl von 64 Prozent der befragten Firmen, dass es in China beschwerlicher geworden sei, Geschäfte zu betreiben.