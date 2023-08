Initiative von Walker-Späh

Im Januar 2022 waren drei Kantone in die Offensive gegangen und hatten auch für Städte «Tourismuszonen» wie in den meisten Bergkantonen gefordert. «In St. Moritz kann man auch am Sonntag seine Skiausrüstung kaufen. Wenn man aber in Zürich seine Badehose vergessen hat, steht man vor verschlossenen Türen», hatte FDP-Regierungsrätin Carmen Walker-Späh damals gesagt.