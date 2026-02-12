Insgesamt kletterte der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) ‌um elf Prozent auf 402 Millionen Euro. Währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 18 Prozent und ​damit über der eigenen Prognose für ​das Gesamtjahr. Der Nettogewinn sprang ​um 151 Prozent auf 51 Millionen Euro. Belastet ‌wurde das Ergebnis jedoch von Währungseffekten und höheren US-Zöllen, was die Bruttogewinnmarge auf 55,7 Prozent von zuvor ​60,3 ​Prozent drückte.