Für eine deutliche Verbesserung der Aussichten sprechen dem Ifo-Institut zufolge die offiziellen Daten zu den Auftragseingängen der Automobilindustrie, ​die bis Mai 2026 vorliegen. Dort zeige sich ein ​positiver Trend für die Aufträge aus dem Inland ​und vor allem aus dem Euro-Raum. Eine wichtige Rolle spielten hier die Hersteller von ‌Karosserien und Aufbauten einerseits und von elektronischen Ausrüstungen andererseits. Diese stellen Geräte und Komponenten her, die auch ausserhalb der Automobilindustrie verwendet werden können - etwa in ​der Verteidigung. «Die ​europaweit steigenden Investitionen in Rüstungsgüter könnten ⁠Teilen der Automobilindustrie zugutekommen», sagte Wölfl.