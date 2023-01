Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Januar um 2,8 Zähler auf 99,9 Punkte, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Mit dem dritten Anstieg in Folge nähert sich der Indikator seinem langjährigen Durchschnittswert an. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 97,0 Punkten gerechnet.