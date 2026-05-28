Der Krieg in Nahost hat den Ölpreis in die Höhe getrieben. Die Nachwirkungen des Ölpreisschocks infolge des Iran-Krieges dürften die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer ​Anhebung des Leitzinses bewegen. «Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung ​im Juni für nötig», sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel ​der Nachrichtenagentur Reuters. Doch lege sich die EZB niemals vorab fest. Der Schock arbeite sich ‌durch die Wirtschaft und treibe die Inflation über «einen beträchtlichen Zeitraum» vom Zielwert der Notenbank von zwei Prozent weg. Seit Ausbruch des Nahost-Krieges Ende Februar sind die Energiekosten ​im Euroraum stark ​gestiegen, was die Wirtschaft belastet ⁠und zugleich die Teuerung befeuert. «Selbst wenn der Krieg heute enden ​würde, ist der ⁠Energieinfrastruktur und den globalen Lieferketten bereits erheblicher Schaden zugefügt worden», warnte die deutsche EZB-Direktorin.