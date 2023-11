Trotz einer Wertberichtigung auf faulen Krediten will der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär keine wesentlichen Korrekturen am Geschäftsmodell vornehmen. «Ich glaube, dass Julius Bär in der Lage sein wird, seine Risikobereitschaft und Risikokapazität so beizubehalten, wie wir es im Durchschnitt der letzten Jahre getan haben», erklärte Konzernchef Philipp Rickenbacher am Mittwoch auf der «FT-Global-Banking»-Konferenz.