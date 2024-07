"Die EUDR in ihrer jetzigen Fassung wird die Kosten für die US-Hersteller erheblich erhöhen, was sich in einem Inflationsdruck in der EU niederschlagen wird", sagte Mark Pitts, Geschäftsführer des Papierverbandes. Seine Gruppe möchte, dass die für Ende des Jahres geplante Umsetzung des Gesetzes verschoben wird, während der Sektor als geringes Risiko für die globale Entwaldung eingestuft wird.