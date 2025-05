Die Niederlage ist ein empfindlicher Rückschlag für die Krypto-Branche, die das Gesetz mit dem Namen «Genius Act» eigentlich in trockenen Tüchern gesehen hatte. Sie hat versucht, eine Regulierung von Stablecoins als eine überparteiliche Frage darzustellen. Während der Präsidentschafts- und Kongresswahlen im vergangenen Jahr spendete die Branche mehr als 119 Millionen Dollar an kryptofreundliche Abgeordnete. Die Demokraten im Senat meldeten jedoch zunehmend Bedenken an nach einer Ankündigung von Trumps Kryptofirma World Liberty Financial zu ihrem Stablecoin. Dieser soll für eine zwei Milliarden Dollar schwere Investition eines Fonds aus Abu Dhabi in die Kryptobörse Binance genutzt werden.