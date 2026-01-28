Es gebe aber derzeit keinerlei Gründe für die SNB, stärker einzugreifen. Dies würde vermutlich eine deutlich stärkere und schnellere Aufwertung erfordern. «Das Niveau von 0,92 dürfte dafür nicht ausreichen», erläutert Pfister von der Commerzbank weiter. «Sollte sich die Aufwertung jedoch beschleunigen und der Kurs des Frankens zum Euro auf 91 Rappen oder darunter fallen, dürften die Interventionsdiskussionen wieder an Fahrt gewinnen. Bis dahin werden die Entscheidungsträger der SNB wohl darauf hoffen, dass sich das Problem von selbst löst», so die Konklusion des Commerzbank-Experte.