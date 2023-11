Sollte die Agentur am Freitag den Daumen über dem Land senken und dessen Kreditwürdigkeit auf Ramsch-Status herabsetzen, könnte dies an den Finanzmärkten in Europa und darüber hinaus zu Schockwellen führen. Die Lage für die drittgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone ist heikel, da die Bonitätswächter von Moody's das Land mit einer Bewertung von aktuell Baa3 nur einen Tick über dem Ramsch-Status ansiedeln. Hinzu kommt, dass Moody's als einzige der grossen Ratingagenturen den Ausblick Italiens bereits als negativ einstuft. Die Entscheidung steht am Abend (nach 22.00 Uhr MEZ) an.