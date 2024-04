Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verbilligten sich am Montagmorgen um jeweils rund ein Prozent auf 88,61 und 83,19 Dollar pro Barrel (159 Liter). Eine Hamas-Delegation will zum Wochenauftakt in Kairo über eine Waffenruhe verhandeln. Ausserdem sind hochrangige Vertreter arabischer Staaten und Organisationen zu einem Treffen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zusammengekommen. Im Fokus steht die humanitäre Lage im Gazastreifen. Dies linderte die Sorgen über einen möglichen Flächenbrand in der Region, der die Ölproduktion drosseln könnte.