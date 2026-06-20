Dies sei möglich, sagt er dem Sender Fox News. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und ‌Jared Kushner ⁠seien deshalb vor Ort. Er selbst werde bald in die Schweiz reisen, sagt Vance. «Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in den nächsten Tagen abreisen werde», sagt er. «Aber ⁠Sie wissen ja, dass das immer ein heikles Unterfangen ist und die diplomatischen Protokolle beachtet werden müssen.»