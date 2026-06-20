Dies sei möglich, sagt er dem Sender Fox News. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner seien deshalb vor Ort. Er selbst werde bald in die Schweiz reisen, sagt Vance. «Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in den nächsten Tagen abreisen werde», sagt er. «Aber Sie wissen ja, dass das immer ein heikles Unterfangen ist und die diplomatischen Protokolle beachtet werden müssen.»
Derweil wird die Verhandlungsdelegation des Irans in Kürze in die Schweiz reisen. Das sagt ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge. Die Delegation werde die Einhaltung der Verpflichtungen durch die USA einfordern. Der Iran habe sich an die Verpflichtungen der Absichtserklärung gehalten, erklärt der Sprecher. Die USA seien verpflichtet, Israel zur Beendigung seiner Angriffe auf den Libanon zu bewegen. Die Gegenseite müsse so rasch wie möglich die notwendigen Massnahmen ergreifen.
(Reuters)