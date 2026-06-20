Die USA und der Iran werden nach Angaben des Vermittlers Pakistan am Sonntag auf dem Bürgenstock in der Schweiz Gespräche führen. An den Verhandlungen sollen auch Vertreter Pakistans und Katars teilnehmen.
US-Vizepräsident J.D. Vance sagte dem Sender Fox News, eine diplomatische Lösung sei möglich. Deshalb seien die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner bereits vor Ort. Er selbst wolle in den kommenden Tagen in die Schweiz reisen, betonte jedoch, dass dabei diplomatische Protokolle zu beachten seien.
Auch die iranische Verhandlungsdelegation wird laut dem Aussenministerium in Kürze in die Schweiz reisen. Teheran will dabei die Einhaltung der Verpflichtungen durch die USA einfordern. Nach iranischer Darstellung habe der Iran seine Zusagen aus der Absichtserklärung erfüllt, während die USA verpflichtet seien, Israel zu einem Ende seiner Angriffe auf den Libanon zu bewegen.
(Reuters/cash)