Auch die iranische Verhandlungsdelegation wird laut dem Aussenministerium in Kürze in die Schweiz reisen. Teheran will dabei die Einhaltung der Verpflichtungen durch die USA einfordern. Nach iranischer Darstellung habe der Iran seine Zusagen aus der Absichtserklärung erfüllt, während die USA verpflichtet seien, Israel zu einem Ende seiner Angriffe auf den Libanon zu bewegen.