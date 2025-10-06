Die Dreier-Gespräche über eine Fusion des Satelliten-Geschäfts von Airbus und dem Konkurrenten Thales Alenia Space sind einem Zeitungsbericht zufolge ins Stocken geraten. Die Gespräche hätten sich in der vergangenen Woche zunächst beschleunigt, berichtete die französische Zeitung «La Tribune» am Montag. Die Eigentümer von Thales Alenia Space, die Rüstungskonzerne Thales aus Frankreich und Leonardo aus Italien, hätten aber in letzter Minute um Aufschub gebeten. Es gehe um den Anteil der potenziellen Partner an der Fertigung in einem fusionierten Satellitenhersteller.