Im Oman haben am Freitag inmitten erheblicher Spannungen die Gespräche zwischen dem Iran und den USA begonnen. «Wir verhandeln in gutem ‌Glauben und bestehen ‌auf unseren Rechten», schrieb der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf der Plattform X. In Maskat sind Beratungen zwischen Araghtschi, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, geplant. Die Positionen der beiden Staaten liegen weit auseinander - auch was die Agenda der Beratungen betrifft. Daran könnten die diplomatischen Bemühungen ​scheitern, und ein weiterer militärischer Konflikt in der Region könnte ausgelöst werden. Denn US-Präsident Donald Trump hat ‌mehrfach mit einem Militärschlag gegen den Iran gedroht, sollte es keine Einigung geben. ‌Die USA haben bereits etliche Kriegsschiffe in die Region entsandt. Für den Fall eines Angriffs hat der Iran Vergeltung angekündigt und gedroht, auch arabische Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, könnten ins Visier geraten, sollten sie in einen Angriff auf die Islamische Republik involviert sein.