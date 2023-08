Die Zinsentscheide der Notenbanken rund um den Globus hinterlassen Spuren an den Immobilienmärkten. Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) haben vorletzte Woche die Zinsen angehoben, die Bank of England (BoE) folgte am letzten Donnertag. Nun steht der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am 21. September an.