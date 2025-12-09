Besonders markant ist laut der repräsentativen Umfrage der Sprung der Sorge um die Präsidentschaft von Donald Trump: Wenige Monate nach Amtsantritt kletterte dieses Thema von Rang 41 (2024) auf Rang 8. Das sei die stärkste Veränderung im diesjährigen Barometer. Auch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten beschäftigten die Bevölkerung deutlich stärker als noch im Vorjahr.