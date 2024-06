Abnehmspritzen wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly werden bislang vor allem von Frauen genutzt. «In unserer Klinik sind typischerweise zwei Drittel der Patienten in Gewichtsmanagementprogrammen Frauen, und das ist landesweit üblich», sagt Robert Kushner, Forscher für Adipositasmedizin an der Feinberg School of Medicine der Northwestern Universität in Chicago.