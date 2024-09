DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn (DB), soll für 14,3 Milliarden Euro an den dänischen Wettbewerber DSV verkauft werden. Damit will sich der angeschlagene DB-Konzern von einem der wenigen gut laufenden Geschäftsbereiche im eigenen Haus trennen. Die Verkaufserlöse sollen vollständig in den Abbau des Schuldenbergs fliessen, der sich zum ersten Halbjahr auf rund 33 Milliarden Euro belief.