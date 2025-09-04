Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten in den letzten zehn Jahren zu wenig am gestiegenen Wohlstand teilgenommen, hielt der SGB am Donnerstag vor den Medien in Bern fest. Es bestehe Nachholbedarf. Die Produktivität stieg demnach um elf Prozent, während die Reallöhne in etlichen Branchen kaufkraftbereinigt kaum höher als 2016 liegen.