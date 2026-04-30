Der US-Pharmakonzern Lilly hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. So soll der Umsatz auf 82 bis 85 Milliarden US-Dollar anwachsen, das sind jeweils an beiden Enden der Spanne zwei Milliarden mehr. Dabei setzt Ricks auch auf weiteren Schub durch die Anfang April erfolgte Zulassung der neuen Abnehmpille Foundayo in den USA.