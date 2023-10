Etwas besser lief es im Sommer im Investmentbanking. Die Gebühreneinnahmen in dem Geschäft lagen mit 1,55 Milliarden Dollar in etwa auf Vorjahresniveau. Das Anleihe-Emissionsgeschäft zog etwas an und auch im Geschäft mit Börsengängen lief es wieder ein Stück weit besser. Goldman-Chef Solomon äusserte sich zuversichtlich: «Ich rechne auch mit einer weiteren Erholung der Kapitalmärkte und der strategischen Aktivitäten, wenn die Bedingungen günstig bleiben.» Die Konkurrenz schnitt im Investmentbanking im Quartal unterschiedlich ab. Während bei JPMorgan die Erträge um sechs Prozent zurückgingen, schnellten bei der Citigroup die Gebühreneinnahmen um 34 Prozent in die Höhe. Morgan Stanley wird am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen.