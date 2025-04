Im ersten Quartal sei der Gewinn binnen Jahresfrist um 15 Prozent auf 4,74 Milliarden Dollar gestiegen, teilte Goldman Sachs am Montag mit. Pro Aktie stand ein Gewinn von 14,12 Dollar in den Büchern, nach 11,58 Dollar ein Jahr zuvor. Das Finanzinstitut kam im Zeitraum Januar bis März auf Erträge von 15,06 Milliarden Dollar - ein Plus von sechs Prozent. Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an: Die Aktie kletterte vorbörslich um 2,4 Prozent.