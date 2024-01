Der niederländische Essenslieferant Just Eat Takeaway wird 2023 nach ersten Berechnungen beim Gewinn besser abschneiden als erwartet. Der europäische Branchenprimus peile ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 320 Millionen Euro an statt der im Oktober avisierten 310 Millionen, wie Just Eat am Mittwoch mitteilte. Der Bruttotransaktionswert (GTV), eine gängige Kennzahl für die Branche, schrumpfte derweil erwartungsgemäss um vier Prozent. Firmenchef Jitse Groen betonte: «Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, da das Unternehmen nun einen positiven freien Cashflow erzielt hat.» Die Essenlieferanten streben nach dem Boom in der Pandemie eine stabile Rentabilität an, auch wenn sie mehr in Marketing investieren, um Kunden zu binden.