Der Zara-Mutterkonzern Inditex hat nicht nur 2025 zugelegt, sondern ist auch stark ins neue Jahr gestartet. In den Wochen vom 1. Februar bis zum 8. März 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um neun Prozent, wie der weltgrösste Modekonzern am Mittwoch mitteilte. 2025 kletterte der Umsatz um 3,2 Prozent auf 39,9 Milliarden Euro, währungsbereinigt um sieben Prozent. Der Nettogewinn kletterte um sechs Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie erhalten.
Der Konzern, zu dem auch Marken wie Massimo Dutti und Bershka gehören, profitiere von einer robusten Nachfrage in den Filialen und im Onlinehandel, erklärte Konzernchef Óscar García Maceiras. Um den Marktanteil weiter auszubauen, plane er für 2026 Investitionen von rund 2,3 Milliarden Euro. Das Geld solle vor allem in die Optimierung der Ladenflächen, deren technologische Integration und die Verbesserung der Online-Plattformen fliessen. Die Verkaufsfläche soll 2026 um rund fünf Prozent wachsen.
(Reuters)