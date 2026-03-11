Der ⁠Zara-Mutterkonzern Inditex hat nicht nur 2025 zugelegt, sondern ⁠ist auch stark ins neue Jahr gestartet. In den Wochen ‌vom 1. Februar bis zum 8. ‌März 2026 stieg ​der Umsatz währungsbereinigt um neun Prozent, wie der weltgrösste Modekonzern am Mittwoch mitteilte. 2025 kletterte der Umsatz um 3,2 Prozent auf 39,9 Milliarden Euro, währungsbereinigt ‌um sieben Prozent. Der Nettogewinn kletterte um sechs Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 ​eine Dividende von 1,75 Euro je ​Aktie erhalten.