Sie fielen um 16,8 Prozent geringer aus als in den ersten sechs Monaten 2022, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Juni allein war der Rückgang mit 8,3 Prozent allerdings nicht mehr so gross wie noch im Mai mit einem Minus von 12,6 Prozent. Die Industriegewinne "haben ihren Rückgang seit Jahresbeginn von Monat zu Monat verringert", sagte Sun Xiao vom Statistikamt.