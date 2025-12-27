Im Oktober ⁠hatte der Rückgang der Gewinne noch bei 5,5 Prozent gelegen. In den ersten elf Monaten des Jahres stiegen die Industriegewinne im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,1 Prozent. Damit verlangsamte sich ​das Wachstum im Vergleich zu den ersten zehn Monaten, in denen ‌es noch bei 1,9 Prozent gelegen hatte. Dies ‍war zum Teil auf einen Gewinneinbruch von 47,3 Prozent in der Kohlebergbau- und Aufbereitungsindustrie zurückzuführen. Die Statistik erfasst ​Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (2,85 Millionen Dollar) aus ihrem Kerngeschäft.