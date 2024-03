Für dieses Jahr präzisierte das Unternehmen seine Prognose und rechnet mit einem Umsatz von 2,5 bis 3,1 Milliarden Euro - abhängig etwa von der Covid-Impfstoffnachfrage und den Preisen sowie Risiken durch weitere Wertberichtigungen von Vorräten bei Pfizer. Im Januar hatte Biontech einen Umsatz von rund drei Milliarden und die Rückkehr zu Wachstum 2025 in Aussicht gestellt. Die Mainzer bekräftigten, dass 2026 das erste Krebsmedikament des Unternehmens auf den Markt kommen soll. Bis 2030 will Biontech Zulassungen in insgesamt zehn Indikationen erreicht haben.