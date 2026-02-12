Der Eiscreme-Hersteller Magnum hat im ersten ‌Jahr ⁠nach seiner Abspaltung von Unilever einen ⁠Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn fiel 2025 um ‌48,4 Prozent auf ‌307 Millionen ​Euro, wie das seit Dezember an der Amsterdamer Börse notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als Grund ‌wurden Kosten für die Trennung, Umstrukturierung und Finanzierung genannt.

Der Umsatz ​stagnierte bei 7,9 Milliarden Euro. ​Konzernchef Peter ​Ter Kulve verwies jedoch auf eine solide ‌operative Leistung mit wachsenden Verkaufs- und Absatzzahlen. Für das laufende ​Jahr ​hält das Unternehmen ⁠an seiner Prognose ​eines organischen Umsatzwachstums von ⁠drei bis fünf Prozent ‌fest.

(Reuters)