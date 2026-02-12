Der Eiscreme-Hersteller Magnum hat im ersten Jahr nach seiner Abspaltung von Unilever einen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn fiel 2025 um 48,4 Prozent auf 307 Millionen Euro, wie das seit Dezember an der Amsterdamer Börse notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als Grund wurden Kosten für die Trennung, Umstrukturierung und Finanzierung genannt.
Der Umsatz stagnierte bei 7,9 Milliarden Euro. Konzernchef Peter Ter Kulve verwies jedoch auf eine solide operative Leistung mit wachsenden Verkaufs- und Absatzzahlen. Für das laufende Jahr hält das Unternehmen an seiner Prognose eines organischen Umsatzwachstums von drei bis fünf Prozent fest.
(Reuters)