Damit wächst der Druck auf das Unternehmen, das zuletzt schon von seinen Eigentümern vor dem Börsengang in London zu weiteren Wertanpassungen gedrängt wurde. Das Geschäftsmodell des «Fast-Fashion»-Anbieters, der seine Billigmode direkt an Kunden in den USA und Europa versendet, wird durch Zollpläne unter anderem von US-Präsident Donald Trump gefährdet.