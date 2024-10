Die Spanne habe im dritten Quartal 19,8 Prozent betragen, teilte der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Analysten waren von nur 17,3 Prozent ausgegangenen, nach 18 Prozent im zweiten Quartal. Der bereinigte Gewinn lag mit 72 Cents pro Aktie um 14 Cents über den Prognosen. Der Umsatz für den Zeitraum von Juli bis September belief sich auf 25,18 Milliarden Dollar und blieb damit hinter den Schätzungen von 25,37 Milliarden zurück. Für das Gesamtjahr sagte Tesla eine leicht über dem Vorjahr liegende Zahl an Auslieferungen voraus. Musk erkärte im Anschluss in einer Telefonkonferenz, er erwarte, dass die Fahrzeugverkäufe im nächsten Jahr um 20 bis 30 Prozent steigen werden, unterstützt durch Verbesserungen bei der autonomen Technologie und die Einführung erschwinglicherer Modelle. Die Aktien von Tesla stiegen im nachbörslichen Handel um zwölf Prozent, was einer zusätzlichen Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Dollar entspricht.