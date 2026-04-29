Die Aktien von Sandoz sind am Mittwoch mit deutlichen Abgaben in den regulären Handel gestartet. So fallen die Titel um deutliche 4,1 Prozent auf 60,10 Franken. Damit fallen sie hinter den Gesamtmarkt zurück: Der SPI tendiert zeitgleich um 0,05 Prozent tiefer. Marktbeobachter verweisen gleichzeitig auf die starke Performance der Sandoz Papiere im laufenden sowie im vergangenen Jahr und tippen auf Gewinnmitnahmen.