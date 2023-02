Unter dem Strich sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar (gut 4,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Dabei hätten die Inflation, steigende Energiepreise sowie ein niedrigeres Fördervolumen kombiniert mit sinkenden Preisen für viele Produkte belastet, begründete Anglo American den Rückgang. Dazu kam eine Abschreibung über 1,7 Milliarden Dollar auf ein britisches Düngemittel-Projekt.