Rund lief es im Investmentbankgeschäft. Angesichts einer robusten US-Konjunktur gehen Unternehmen wieder verstärkt an den Kapitalmarkt, geben Aktien aus und emittieren Anleihen, was die Geschäfte der Banken antreibt. Auch das Fusions- und Übernahmegeschehen hat sich zuletzt nach einer langen Durststrecke wieder belebt. Bei der Bank of America schnellten die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking im Quartal um 29 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar in die Höhe.