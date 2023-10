Der Überschuss kletterte auf 13,15 Milliarden Dollar nach 9,74 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von 35 Prozent, wie der US-Bankenprimus am Freitag in New York mitteilte. Dabei profitierte der Finanzkonzern auch von der Serie an Zinserhöhungen der US-Notenbank.