Die Dividende will der Dax-Konzern auf 1,90 von 1,30 je Aktie im Vorjahr anheben. Auf das laufende Jahr gab Konzernchef Daum einen «robusten» Ausblick: Bei sinkender Nachfrage an den Märkten in Nordamerika und Europa dürfte der Absatz zwar auf 490.000 bis 510.000 Einheiten schrumpfen. Der Weltmarktführer für Schwerlaster will dennoch Umsatz und Ebit stabil halten und eine Marge von 9,0 bis 10,5 Prozent erwirtschaften. Die Märkte normalisierten sich in diesem Jahr - der Nachholeffekt nach dem Lieferstau während der Corona-Pandemie ebbt ab, die schwächere Konjunktur bremst das zyklische Geschäft.