Exxon hat am Donnerstag eine Gewinnwarnung herausgegeben und dabei auf Abschreibungen in Kalifornien sowie niedrigere Öl- und Erdgas-Preise verwiesen. Der US-Branchenprimus bezifferte die Wertminderung von Öl- und Erdgasfeldern vor der Küste Südkaliforniens auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Dollar. Es gebe «anhaltende Herausforderungen im Umfeld staatlicher Regulierungen», hiess es in einer Mitteilung. Der Gewinn aus Öl und Gas werde zudem in den letzten drei Monaten 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 400 Millionen bis 800 Millionen Dollar geringer ausfallen. Die vollständigen Geschäftsergebnisse werden für den 2. Februar erwartet. Energiefirmen haben die Regulierungen und Umweltauflagen in Kalifornien kritisiert.