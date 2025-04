«Es ist eine Überraschung gewesen, wie hoch diese Zahl ist», sagte Petra Tschudin, eines der drei Direktoriumsmitglieder der Schweizerischen Nationalbank (SNB), am Donnerstag auf einer Veranstaltung. US-Präsident Donald Trump verhängte am Mittwoch Zölle in Höhe von 31 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz.