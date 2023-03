"Es ist ganz klar, dass Kapital aus dem Immobiliensektor abwandert und etwa in festverzinsliche Wertpapiere fliesst", sagte der Vorstandschef der Commerz Real AG, Henning Koch, im Bloomberg-Interview. "Das heisst, der Investmentmarkt ist im Moment tot." Der Rückzug der Banken aus der Immobilienfinanzierung hinterlässt eine Finanzierungslücke für fällig werdende Kredite. Deren Volumen beträgt in Europa in diesem und im nächsten Jahr rund 200 Milliarden Euro. Die Lücke könnte grösser werden, wenn weitere Institute in Turbulenzen verwickelt werden.