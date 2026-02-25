Der Margendruck sei auf einen ungünstigen Geschäfts-Mix, Zollbelastungen sowie Währungseffekten in Höhe von rund 25 Millionen Franken zurückzuführen, so die ZKB. Zusätzlich hätten sich 2025 verschiedene Sonderfaktoren ausgewirkt, darunter Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen sowie operative Verluste in den veräusserten Divisionen. Mittelfristig sieht die ZKB jedoch Erholungstendenzen in den relevanten Absatzmärkten sowie nachlassende Sonderkosten.