Die Kakaoproduzenten in Ghana hatten in den vergangenen vier Jahren mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. In der Saison 2023/24 wird die Produktion aufgrund von starken Winden, wenig Regen, Schmuggel und Pflanzen-Krankheiten wohl um fast 40 Prozent unter dem Zielwert liegen. Auch das hat zu der Preissteigerung am Weltmarkt beigetragen. Wer von den Herstellern keine ausreichende Lagerhaltung betrieben habe, müsse sich nun zu jedem Preis eindecken, um teure Produktionsstopps zu vermeiden, sagte ein Händler am Mittwoch. Schoko-Herstellern wie Mondelez, Hershey und Lindt & Sprüngli setzt die Entwicklung zu.