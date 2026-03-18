Nicht halb leer, sondern mindestens halb voll ist das Glas aus der Sicht von Leonteq. Zwar habe man die Altlasten letztes Jahr auf der Kundenseite noch gespürt. Doch sei das Volumen der ausstehenden eigenen Produkte im zweiten Halbjahr 2025 gestiegen. «Das ist ein klares Zeichen des wiederkehrenden Vertrauens in Leonteq», sagt Leonteq-Sprecher Dominik Ruggli. Er ist erstmals seit Langem wieder auf einer Roadshow unterwegs.