Lüchinger rät: «Der beste Einstiegszeitpunkt war immer gestern – und der zweitbeste ist heute.» ​​​​​​Für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger sei fast jeder Einstiegszeitpunkt geeignet. Aktuell sehe man eine starke Volatilität an den Aktienmärkten. «Wer jetzt investiert, sollte eine gewisse Risikofähigkeit mitbringen – und die Aktienkurse nicht täglich verfolgen, sondern auf die langfristige Entwicklung setzen», so der Experte. Der Spruch «Time in the market beats timing the market» (Der Anlagezeitraum ist wichtiger als der Zeitpunkt) bekräftigt diese Herangehensweise.



Entscheidend sind Anlagehorizont, Diversifikation und Disziplin. Finanzmärkte belohnen Geduld und nicht das perfekte Timing, betont Lüchinger und veranschaulicht das an einem Beispiel von zwei verschiedenen Anlagestrategien anhand von Aktien aus den USA seit 1970.