Lykke-Gründer ist ein bekannter Name

Gründer von Lykke ist Richard Olsen, der weiterhin als Chef der Kryptobörse fungiert. Das Aus seiner Firma ist für ihn eine herbe Niederlage. In der E-Mail an die Kundschaft, in der Olsen das Ende verkündete, sprach er vom «schmerzhaftesten Wendepunkt in meinem unternehmerischen Leben». Er gilt in der Schweizer Fintech-Branche als namhafte Figur - dank der Erfolgsstory Oanda.