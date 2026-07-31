Mit Sequoia Capital und Greenoaks wandte sich Aschenbrenner an zwei der prominentesten Investoren des Silicon Valley, die beide bereits Anteile an Anthropic halten. Laut einem Bericht der Wall Street Journal erwog der Hedgefonds, Anteile im Wert von 3,5 Milliarden Dollar an Anthropic an das Konsortium aus Sequoia und Greenoaks zu verkaufen, entschied sich aber schliesslich dagegen.