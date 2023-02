In Travagliato nahe Brescia in der Lombardei baut der Zulieferer IDRA gigantische Aluminium-Druckgussmaschinen. Statt vieler einzelner Karosserieteile, die zusammengeschweisst werden müssen, werden hier ganze Hinter- und Vorderteile von Fahrzeugen gegossen und gepresst. Das macht die Autoproduktion schneller und langfristig profitabler. Tesla, weltgrösster Elektroautobauer, ist so in der Lage, hohe Gewinnmargen zu erzielen und die Preise für seine E-Autos wie jüngst geschehen massiv zu senken. Währenddessen ächzen viele traditionelle Hersteller unter hohen Investitionen für den Wechsel in die Elektromobilität und können Tesla kaum folgen.